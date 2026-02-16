O ator americano Robert Duvall, conhecido por papéis marcantes em clássicos do cinema, morreu aos 95 anos neste domingo (15), anunciou sua esposa, Luciana, nesta segunda-feira (16). Ele faleceu de forma tranquila em casa, cercado por entes queridos. Com informações da Reuters.
Duvall teve uma carreira de mais de sete décadas, com início no teatro e na televisão antes de se destacar no cinema na década de 1960. Seu primeiro papel de impacto foi como Boo Radley em To Kill a Mockingbird, e ele conquistou reconhecimento internacional como Tom Hagen, o conselheiro da família Corleone em The Godfather e sua continuação.
Além desses, uma de suas atuações mais lembradas foi a do tenente-coronel Bill Kilgore em Apocalypse Now, famosa por sua linha “I love the smell of napalm in the morning”.
Duvall venceu o Oscar de Melhor Ator por Tender Mercies (1983), onde interpretou um cantor de música country em busca de redenção, papel que lhe rendeu ampla aclamação da crítica. Ao longo de sua trajetória, recebeu um total de sete indicações ao prêmio da Academia por trabalhos que incluem The Great Santini, The Apostle (que também escreveu e dirigiu), A Civil Action e The Judge.
Formado em drama e veterano do Exército dos Estados Unidos, Duvall trabalhou com alguns dos maiores nomes do cinema e participou de dezenas de filmes e séries de TV ao longo de sua carreira. Seu estilo naturalista e dedicação aos personagens fizeram dele um dos atores mais respeitados da história do cinema americano.
Fora das telas, Duvall também dirigiu e produziu filmes, e manteve uma vida pessoal marcada pelo amor à arte e à convivência com amigos e familiares. Sua esposa, em comunicado, pediu respeito ao período de luto da família enquanto celebram a memória do ator.