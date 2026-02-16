O ator americano Robert Duvall, conhecido por papéis marcantes em clássicos do cinema, morreu aos 95 anos neste domingo (15), anunciou sua esposa, Luciana, nesta segunda-feira (16). Ele faleceu de forma tranquila em casa, cercado por entes queridos. Com informações da Reuters.

Duvall teve uma carreira de mais de sete décadas, com início no teatro e na televisão antes de se destacar no cinema na década de 1960. Seu primeiro papel de impacto foi como Boo Radley em To Kill a Mockingbird, e ele conquistou reconhecimento internacional como Tom Hagen, o conselheiro da família Corleone em The Godfather e sua continuação.

Além desses, uma de suas atuações mais lembradas foi a do tenente-coronel Bill Kilgore em Apocalypse Now, famosa por sua linha “I love the smell of napalm in the morning”.