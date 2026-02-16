Um avião LATAM Airlines Brasil modelo Boeing 777-300 interrompeu a decolagem na noite de domingo (15) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A aeronave, que seguia para Lisboa no voo LA8146, já iniciava a subida quando precisou frear bruscamente. Não houve feridos.

O voo foi cancelado. Uma passageira relatou ao G1 momentos de tensão e afirmou que os ocupantes foram informados sobre possível superaquecimento do motor. Segundo ela, equipes de bombeiros foram acionadas para resfriar os pneus, e os passageiros desembarcaram na pista, sendo levados de ônibus até o terminal.

A concessionária GRU Airport informou que o procedimento seguiu os protocolos de segurança, com acionamento da equipe de combate a incêndio. A aeronave se deslocou por meios próprios até uma área segura, e as operações do aeroporto não foram afetadas.