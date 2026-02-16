Um avião LATAM Airlines Brasil modelo Boeing 777-300 interrompeu a decolagem na noite de domingo (15) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A aeronave, que seguia para Lisboa no voo LA8146, já iniciava a subida quando precisou frear bruscamente. Não houve feridos.
O voo foi cancelado. Uma passageira relatou ao G1 momentos de tensão e afirmou que os ocupantes foram informados sobre possível superaquecimento do motor. Segundo ela, equipes de bombeiros foram acionadas para resfriar os pneus, e os passageiros desembarcaram na pista, sendo levados de ônibus até o terminal.
A concessionária GRU Airport informou que o procedimento seguiu os protocolos de segurança, com acionamento da equipe de combate a incêndio. A aeronave se deslocou por meios próprios até uma área segura, e as operações do aeroporto não foram afetadas.
O episódio aconteceu pouco depois da reabertura do aeroporto, que havia ficado cerca de três horas fechado devido à presença de drones.
Em nota ao G1, "a Latam Airlines Brasil esclarece que a aeronave que realizava o voo LA8146 (Guarulhos-Lisboa) deste domingo (15 de fevereiro) interrompeu a sua decolagem. O procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação.
A LATAM ofereceu assistência a todos os clientes, que foram desembarcados e reacomodados em hotéis e outros voos. A companhia reforça que a segurança é prioridade em todas as suas operações."