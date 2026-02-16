O período de Carnaval, com suas festas, encontros sociais e amplo consumo de álcool e outras substâncias, pode representar um momento de maior vulnerabilidade para pessoas em recuperação de dependência química. Em datas festivas, a combinação de estímulos ambientais, facilidade de acesso a bebidas e mudanças na rotina pode aumentar a probabilidade de recaídas em quem luta para manter a abstinência.

Especialistas observam que festas como o Carnaval criam um contexto em que o consumo de álcool tende a se intensificar, o que pode estimular o desejo de uso em pessoas que já enfrentaram dependência. Ao mesmo tempo, situações sociais de alta euforia e pressão social para “participar da festa” podem ativar lembranças e gatilhos associados ao uso anterior de substâncias, o que eleva o risco de recaídas.

Por que o Carnaval aumenta o risco de recaída

Carnaval envolve festas prolongadas, maior disponibilidade de álcool e outras substâncias, além de estímulos emocionais intensos, como música alta e privação de sono. Esses fatores podem interferir na capacidade de manter a disciplina adquirida no tratamento e aumentar o impulso de uso.

Sinais de alerta