Uma mulher foi baleada no olho e um homem recebeu um trio de raspão no pescoço na noite deste sábado (14) no circuito do Campo Grande, no Carnaval de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados após encontro de grupos criminosos depois da passagem de um bloco carnavalesco.

Dois suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e estão fora de perigo. Seus nomes não foram divulgados.