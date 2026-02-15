Os confrontos das quartas de final do Paulistão estão definidos após a realização da última rodada da primeira fase neste domingo (15).

Os oito classificados ao mata-mata do Estadual são: Novorizontino (1º), Palmeiras (2º), Red Bull Bragantino (3º), Portuguesa (4º), Corinthians (5º), São Paulo (6º), Capivariano (7º) e Santos (8º).

Já o Velo Clube foi rebaixado e disputará a segunda divisão no próximo ano junto com a Ponte Preta, que já tinha caído.