LOTERIA

Confira o resultado da Mega-Sena sorteado neste sábado

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (14) o concurso 2973 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 62.201.742,02.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 16 - 24 - 46 - 45 - 27 - 31.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

