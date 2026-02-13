Um homem foi preso após agredir duas mulheres muçulmanas em um shopping de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Ele tentou retirar o hijab da cabeça delas. Ele também teria agredido e insultado as duas mulheres em razão da religião delas e das roupas que usavam.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, as vítimas foram agredidas com socos após se recusarem a retirar o hijab. O homem de 30 anos foi contido por clientes do shopping que estavam no local. O crime ocorreu na tarde de ontem.