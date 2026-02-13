Motorista enfrenta congestionamento na saída de SP pro Carnaval
| Tempo de leitura: 2 min
Motoristas de SP que rumam para o litoral e o interior enfrentam ao 106 km de lentidão e quase 29 km de congestionamento em diferentes rodovias do estado na saída para o Carnaval.
A causa é o excesso de veículos, segundo painel da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo.
Atualização das 19h indicava, no Rodoanel Mário Covas, no acesso para a BR-116, do km 50 ao km 29, sentido São Paulo. Já na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, havia congestionamento do km 67 ao 70. Na Raposo Tavares, o problema ocorre do km 97 ao km 102., sentido interior.
No sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, há diversos pontos de lentidão por excesso de veículos no sentido do interior, como do km 36 ao km 50.
Motoristas SP ainda devem enfrentar trânsito intenso até o fim da noite desta sexta-feira (13) na saída para o feriado de Carnaval. Para a Baixada Santista, a previsão é que o fluxo siga intenso na Anchieta-Imigrantes por volta das 18h, segundo a concessionária, em ritmo que segue até a noite de sábado (14).
Confira os piores horários para pegar estrada e programe a viagem
Capital: operação da CET
Saída
- Sexta e sábado: de manhã e à tarde
- Motoristas devem evitar sistema viário principal da capital das 14h às 22h na sexta
- Motoristas de outras regiões que vão acessar Presidente Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna, Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco e Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem usar a Rodovia Dom Pedro I e Rodoanel Governador Mário Covas.
- Quem trafega do interior para o litoral também deve usar o Rodoanel Mário Covas.
Retorno
Terça e quarta, de manhã e à tarde
Vias afetadas na operação
- Marginal Tietê
- Marginal Pinheiros
- Av. dos Bandeirantes
- Av. Pres. Tancredo Neves
- Av. Juntas Provisórias
- Via Anchieta (Trecho Urbano)
- Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello
- Av. Salim Farah Maluf
- Av. Prof. Abraão de Morais
- Eixo Norte/Sul
- Eixo Leste/Oeste
- Av. Prof. Francisco Morato
- Av. Raimundo Pereira de Magalhães
- Av. Jacu Pêssego
Anchieta-Imigrantes
Sentido Baixada Santista
Sexta: das 18h às 23h59
Sábado: de 0h Às 20h
Domingo: das 7h às 15h
Retorno
Segunda: das 15h às 22h
Terça: das 9h às 23h
Anhanguera-Bandeirantes
Saída
Sexta: das 16h às 20h
Sábado: das 9h às 13h
Retorno
Terça: das 15h às 22h
Quarta: das 10h às 12h
Castello-Raposo
Saída
Sexta: das 9h às 13h
Retorno
Quarta: das 6h às 8h e das 15h às 18h
Ayrton Senna-Carvalho Pinto
Saída
Sexta: das 10h às 23h
Sábado: das 5h às 18h
Retorno
Terça: das 11h às 20h
Quarta: das 10h às 20h
Dutra e Rio Santos
Saída
Sexta: das 7h às 21h
Sábado: das 7h às 16h
Retorno
Terça: das 7h às 19h
Quarta: das 7h às 19h
Régis Bittencourt
Sexta: das 6h às 18h
Sábado: das 9h às 17h
Domingo: das 10h às 16h
Segunda: das 10h às 17h
Terça: das 9h às 17h
Fernão Dias
Sexta: das 14h às 20h
Sábado: das 7h às 14h
Terça: das 14h às 20h
Quarta: das 7h às 14h