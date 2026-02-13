Motoristas de SP que rumam para o litoral e o interior enfrentam ao 106 km de lentidão e quase 29 km de congestionamento em diferentes rodovias do estado na saída para o Carnaval.

A causa é o excesso de veículos, segundo painel da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Atualização das 19h indicava, no Rodoanel Mário Covas, no acesso para a BR-116, do km 50 ao km 29, sentido São Paulo. Já na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, havia congestionamento do km 67 ao 70. Na Raposo Tavares, o problema ocorre do km 97 ao km 102., sentido interior.