O uso excessivo de cloro foi o que causou a morte de uma aluna após usar a piscina de uma academia em São Paulo, no último fim de semana. Informação foi repassada pela Polícia Civil hoje.

Negligência em tratamento com piscina era "recorrente". O manobrista responsável pela limpeza, Severino José da Silva, deixou claro que a negligência no tratamento da piscina "é coisa corriqueira" na academia, explicou Alexandre Bento, delegado responsável pelo caso.

"Houve por parte dos proprietários da empresa um descuido deliberado de forma gananciosa, para que o resultado ocorresse, por isso foram indiciados noite de ontem. Que fique claro que os sócios apareceram aqui sem um agendamento prévio. A delegacia não esperava essas pessoas na tarde desta quarta-feira (11), contudo aproveitamos para colher o depoimento deles. O pouco que disseram foi para tentar incriminar o Severino", disse o delegado Alexandre Bento.