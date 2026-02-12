A Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, suspendeu o expediente nas repartições públicas entre os dias 16 e 20 de fevereiro. Com a medida, servidores municipais terão nove dias seguidos de folga, considerando os fins de semana anteriores e posteriores ao período.

A folga prolongada foi definida por decreto municipal. Segundo a administração, a decisão faz parte do Calendário Administrativo do Poder Executivo, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 228/2025.

Quatro dias serão de ponto facultativo por causa do Carnaval. De acordo com a prefeitura, 16, 17, 18 e 20 de fevereiro terão expediente suspenso por ponto facultativo, sendo os três primeiros em razão do Carnaval.