O litoral de São Paulo está com 28 praias impróprias para banho na semana do Carnaval, segundo o relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Das 175 praias monitoradas, 28 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria. A próxima atualização será no dia 19 de fevereiro.

Santos e Praia Grande são os municípios com mais praias impróprias. Cada uma deles tem cinco locais com recomendação para não tomar banho. No litoral Sul, apenas Prainha, em Ilha Comprida, está imprópria para banho.