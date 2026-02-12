Vai viajar no Carnaval? Veja lista de 28 praias impróprias em SP
O litoral de São Paulo está com 28 praias impróprias para banho na semana do Carnaval, segundo o relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
Das 175 praias monitoradas, 28 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria. A próxima atualização será no dia 19 de fevereiro.
Santos e Praia Grande são os municípios com mais praias impróprias. Cada uma deles tem cinco locais com recomendação para não tomar banho. No litoral Sul, apenas Prainha, em Ilha Comprida, está imprópria para banho.
A companhia orientou os banhistas a evitarem contato com a água do mar em praias classificadas como impróprias. Segundo o órgão, a exposição pode representar riscos à saúde.
Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.
Veja a lista de praias impróprias
Ubatuba
Itaguá - Av. Leovegildo, 1.724
Rio Itamambuca
Santa Rita
Lázaro
Caraguatatuba
Prainha
Ilhabela
Portinho
Bertioga
Enseada - Indaiá
Enseada - Vista Linda
Guarujá
Perequê
Enseada - Av. Santa Maria
Santos
Ponta da Praia
Embaré
José Menino - R. Frederico Ozanan
Pompeia
Aparecida
São Vicente
Milionários
Prainha
Gonzaguinha
Praia Grande
Boqueirão
Vila Tupi
Vila Mirim
Maracanã
Real
Itanhaém
Balneário Gaivota
Centro
Mongaguá
Itaóca
Santa Eugênia
Ilha Comprida
Prainha (Balsa)
As praias são classificadas em duas categorias principais: própria e imprópria. Desde janeiro de 2001, a classificação das praias em relação à balneabilidade segue os critérios da resolução n.º 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A categoria "própria" agrupa três subcategorias: excelente, muito boa e satisfatória.
Critério estabelece que quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria em outras situações que desaconselham o contato direto com a água.
Entre essas situações, estão: a presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, a ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.