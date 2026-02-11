O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou, nesta quarta-feira (11), que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não vai concorrer ao Governo de Minas Gerais porque não quer.

Flávio vinha considerando lançar Nikolas em aliança com uma ala do centrão para ter um palanque bolsonarista forte no estado, considerado crucial na eleição nacional.

O senador havia discutido o nome do parlamentar em conversa recente com cardeais do União Brasil e do PP, que formam uma federação. Essas legendas do centrão estavam entusiasmadas porque consideram Nikolas como amplo favorito na corrida pelo governo.