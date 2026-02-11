Em 28 de fevereiro, último dia do mês do Carnaval, mais um desfile aguarda. Seis planetas estarão visíveis no céu noturno: Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno, Urano e Júpiter.

Segundo a Nasa, porém, quatro deles estarão visíveis sem auxílio de equipamentos - sempre levando em conta a máxima de que tudo depende de como estiver o tempo. Já para ver Urano e Netuno será necessário o uso de equipamentos ópticos. A Nasa também diz que Mercúrio pode ser um pouco mais difícil de ser localizado a olho nu.

Os seis planetas estarão quase em linha reta nos céus, de acordo com o Royal Museums Greenwich.