Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta terça-feira (10) após invadir a sede de uma entidade sem fins lucrativos em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e ameaçar pessoas presentes no local.

O local atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h15 a partir de um chamado de urgência. Segundo a corporação, quando policiais chegaram ao local o indivíduo demonstrou comportamento agressivo e avançou de forma hostil contra eles, que reagiram. O invasor foi atingido na região do peito e do abdômen. Chegou a ser socorrido, mas morreu ainda no local.