Ao comemorar ponto, jovem morre atingido por cesta de basquete
| Tempo de leitura: 2 min
Um adolescente de 17 anos morreu no último sábado (15), em São Paulo, após ser atingido pela tabela da cesta de basquete enquanto praticava. Levi Edson Correa treinava na quadra durante a tarde com um amigo quando comemorou um ponto se pendurando na estrutura, que caiu.
O caso aconteceu em uma quadra do CDC (Clube da Comunidade) Jardim Nélia, localizado no Itaim Paulista, na zona leste. Segundo a Polícia Militar, ele morreu no local.
O clube é gerido pelo Instituto Didi Santana, uma organização sem fins lucrativos. Durante a semana, são oferecidas atividades de esporte, cultura e educação. Aos fins de semana, o espaço fica disponível para uso livre.
De acordo com o gestor da unidade, Fabio Aguiar Santos, Edson praticava com um amigo quando o acidente ocorreu. "Levi estava na tarde deste dia [15], aproximadamente às 15h30, brincando com um outro adolescente amigo. Quando arremessou uma bola no cesto, se pendurou para comemorar e daí a coluna veio para frente, e a tabela caiu em cima dele. Estamos muito abalados com a situação", disse Fabio.
O gestor afirmou que o instituto está à disposição da família. "Sentimos muito, muito."
No ano passado, a gestão Ricardo Nunes (MDB) anunciou a conclusão de uma reforma no valor de R$ 1,1 milhão na área do clube, mas não citou a cesta como parte das benfeitorias realizadas.
A tabela de basquete, segundo Fabio, foi construída pela própria comunidade. "Não houve intervenção da prefeitura", disse o gestor do clube. "Foi a comunidade que fez, tem em torno de sete meses."
O caso é investigado pelo 50º Distrito Policial (Itaim Paulista) como morte suspeita, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.
Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Levi. "Perdemos um jovem do sub-17 que era pura luz -carinhoso, educado, amigo e dono de um coração gigante. Um atleta que sempre trouxe alegria aos treinos e marcou cada um de nós de forma única", disse o Instituto Peraltas, onde Levi jogava, em nota.
Todos os CDCs da cidade de São Paulo são geridos por organizações do terceiro setor. Atualmente são 235 em funcionamento. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer organiza as eleições que vão cuidar desses espaços e fiscaliza seu uso.