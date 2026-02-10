De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o rompimento de um açude provocado pelas fortes chuvas na região ocasionou o deslizamento de terra que avançou sobre a casa.

Quatro integrantes de uma mesma família morreram soterrados na manhã desta terça-feira (10) em Eugenópolis, município da Zona da Mata mineira.

A corporação afirmou que os corpos do pai, da mãe e dos dois filhos já foram localizados e aguardam a liberação da Polícia Civil para remoção. A identidade das vítimas não foi informada.

Essa foi a segunda ocorrência de mortes registrada em menos de 24 horas na região, que é atingida por fortes chuvas.

Em Muriaé, a cerca de 25 quilômetros de Eugenópolis, um homem de identidade não revelada foi encontrado sob os escombros de uma casa pelos bombeiros na madrugada desta terça.