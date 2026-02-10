11 de fevereiro de 2026
TRAMBIQUE

Advogada é acusada de criar 'processos fantasmas'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Gessyka Domenique Messias Araujo de Pietro, 32 anos, é alvo de diversas ações e inquéritos policiais.

Clientes acusam uma advogada do Distrito Federal de aplicar o golpe que envolvia a simulação de processos judiciais. Gessyka Domenique Messias Araujo de Pietro, 32 anos, é alvo de diversas ações e inquéritos policiais por estelionato, apropriação indébita e falsificação de documentos.

As vítimas relatam um padrão: após ser contratada e receber os honorários, a advogada desaparecia ou fornecia números de processos falsos e documentos adulterados para simular o andamento das ações.

Em um dos casos, uma cliente que a contratou para uma ação trabalhista alega que Gessyka se apropriou indevidamente de mais de R$ 20 mil de sua indenização.

Outra vítima, que buscava uma vaga de PCD em um concurso, descobriu que a ação judicial prometida nunca foi protocolada. Em um dos relatos, a advogada teria chegado a ameaçar uma cliente fisicamente.

Procurada, Gessyka negou as acusações, afirmou que os valores recebidos eram para manutenção processual e que sua situação na OAB-DF continua regular.

*Com informações do Metrópoles.

