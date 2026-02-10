11 de fevereiro de 2026
ACERTO DE CONTAS

Trans armam emboscada em cadeia, com ameaças e depredação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Metrópoles
O plano, no entanto, foi frustrado pela intervenção de policiais penais antes que o confronto fosse iniciado.

Quatro detentas trans tentaram atacar colegas de cela com armas improvisadas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia, no último domingo (8). O plano, no entanto, foi frustrado pela intervenção de policiais penais antes que o confronto fosse iniciado.

A emboscada estava planejada para durante o banho de sol. As agressoras, de alta periculosidade, fabricaram os objetos perfurantes com pedaços de vigas de ferro retirados da própria estrutura da cela.

A equipe de segurança desconfiou da movimentação atípica durante a fiscalização de rotina e, ao realizar vistoria, descobriu as armas e impediu o ataque.

As quatro envolvidas foram encaminhadas à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Elas serão investigadas por danos ao patrimônio, posse de objetos proibidos e incitação à desordem. A direção do presídio destacou que a ação evitou um episódio de violência generalizada na unidade.

*Com informações do Metrópoles

