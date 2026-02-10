Quatro detentas trans tentaram atacar colegas de cela com armas improvisadas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia, no último domingo (8). O plano, no entanto, foi frustrado pela intervenção de policiais penais antes que o confronto fosse iniciado.

A emboscada estava planejada para durante o banho de sol. As agressoras, de alta periculosidade, fabricaram os objetos perfurantes com pedaços de vigas de ferro retirados da própria estrutura da cela.

A equipe de segurança desconfiou da movimentação atípica durante a fiscalização de rotina e, ao realizar vistoria, descobriu as armas e impediu o ataque.