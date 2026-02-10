Uma psicóloga ficou apavorada ao ver o próprio carro ligar e se mover sozinho dentro da garagem de casa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no último dia 3. O veículo desceu a rampa, derrubou o portão e só parou após atingir o meio-fio da rua. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A moradora ouviu o barulho do carro e percebeu que ele havia mudado de posição. Poucos minutos depois, o automóvel voltou a se movimentar sem ninguém ao volante, o que gerou pânico e levantou especulações nas redes sociais após a divulgação das imagens.