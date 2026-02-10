11 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIRALIZOU

O que explica carro ter ligado sozinho e derrubado portão? VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV via SBT
O veículo desceu a rampa, derrubou o portão e só parou após atingir o meio-fio da rua.
O veículo desceu a rampa, derrubou o portão e só parou após atingir o meio-fio da rua.

Uma psicóloga ficou apavorada ao ver o próprio carro ligar e se mover sozinho dentro da garagem de casa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no último dia 3. O veículo desceu a rampa, derrubou o portão e só parou após atingir o meio-fio da rua. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Leia mais: Aluna confunde pedais e joga carro de autoescola na praia; VÍDEO

A moradora ouviu o barulho do carro e percebeu que ele havia mudado de posição. Poucos minutos depois, o automóvel voltou a se movimentar sem ninguém ao volante, o que gerou pânico e levantou especulações nas redes sociais após a divulgação das imagens.

Clique e assista ao vídeo

A explicação veio no dia seguinte. Segundo avaliação técnica, o problema foi causado pelo acúmulo de água no sistema elétrico, que provocou oxidação em componentes e acionou a partida de forma involuntária. O carro não chegou a funcionar plenamente, mas se moveu apenas com energia elétrica.

Após a repercussão do caso, que viralizou na internet, a psicóloga decidiu vender o veículo. O negócio foi fechado poucos dias depois com um comprador da própria cidade, já com o defeito corrigido.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários