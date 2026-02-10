Uma psicóloga ficou apavorada ao ver o próprio carro ligar e se mover sozinho dentro da garagem de casa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no último dia 3. O veículo desceu a rampa, derrubou o portão e só parou após atingir o meio-fio da rua. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Leia mais: Aluna confunde pedais e joga carro de autoescola na praia; VÍDEO
A moradora ouviu o barulho do carro e percebeu que ele havia mudado de posição. Poucos minutos depois, o automóvel voltou a se movimentar sem ninguém ao volante, o que gerou pânico e levantou especulações nas redes sociais após a divulgação das imagens.
Clique e assista ao vídeo
A explicação veio no dia seguinte. Segundo avaliação técnica, o problema foi causado pelo acúmulo de água no sistema elétrico, que provocou oxidação em componentes e acionou a partida de forma involuntária. O carro não chegou a funcionar plenamente, mas se moveu apenas com energia elétrica.
Após a repercussão do caso, que viralizou na internet, a psicóloga decidiu vender o veículo. O negócio foi fechado poucos dias depois com um comprador da própria cidade, já com o defeito corrigido.
*Com informações do g1