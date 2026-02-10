O Brasil manteve uma das piores posições da sua história no Índice de Percepção da Corrupção, divulgado nesta terça-feira (10) pela Transparência Internacional. O país obteve 35 pontos, em uma escala que vai de 0 a 100, e permaneceu na 107ª colocação entre 180 países avaliados.

A pontuação repete o segundo pior desempenho brasileiro desde o início da série histórica, em 2012. Segundo a organização, o índice reflete a percepção de especialistas e executivos sobre a corrupção no setor público.