O Brasil manteve uma das piores posições da sua história no Índice de Percepção da Corrupção, divulgado nesta terça-feira (10) pela Transparência Internacional. O país obteve 35 pontos, em uma escala que vai de 0 a 100, e permaneceu na 107ª colocação entre 180 países avaliados.
A pontuação repete o segundo pior desempenho brasileiro desde o início da série histórica, em 2012. Segundo a organização, o índice reflete a percepção de especialistas e executivos sobre a corrupção no setor público.
O relatório aponta que a média global foi de 42 pontos em 2025, enquanto países como Dinamarca, Finlândia e Singapura lideram o ranking. Na outra ponta, estão Sudão do Sul, Somália e Venezuela.
No caso do Brasil, a Transparência Internacional atribui o resultado a sucessivos casos de macrocorrupção, episódios de impunidade e fragilidades institucionais persistentes, apesar de avanços pontuais na responsabilização de atos contra a democracia.
*Com informações do SBT News