11 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SETOR PÚBLICO

Brasil repete uma das piores notas em ranking global de corrupção

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A pontuação repete o segundo pior desempenho brasileiro desde o início da série histórica, em 2012.
A pontuação repete o segundo pior desempenho brasileiro desde o início da série histórica, em 2012.

O Brasil manteve uma das piores posições da sua história no Índice de Percepção da Corrupção, divulgado nesta terça-feira (10) pela Transparência Internacional. O país obteve 35 pontos, em uma escala que vai de 0 a 100, e permaneceu na 107ª colocação entre 180 países avaliados.

Leia mais: Dino manda suspender penduricalhos ilegais nos Três Poderes

A pontuação repete o segundo pior desempenho brasileiro desde o início da série histórica, em 2012. Segundo a organização, o índice reflete a percepção de especialistas e executivos sobre a corrupção no setor público.

O relatório aponta que a média global foi de 42 pontos em 2025, enquanto países como Dinamarca, Finlândia e Singapura lideram o ranking. Na outra ponta, estão Sudão do Sul, Somália e Venezuela.

No caso do Brasil, a Transparência Internacional atribui o resultado a sucessivos casos de macrocorrupção, episódios de impunidade e fragilidades institucionais persistentes, apesar de avanços pontuais na responsabilização de atos contra a democracia.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários