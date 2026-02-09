"Por hora, o pedido de exumação é uma possibilidade", afirmou o MP em nota.

O órgão disse que a 10ª Promotoria de Justiça de Florianópolis, responsável pelo caso, está analisando o boletim de ocorrência circunstanciado para identificar quais as diligências complementares necessárias.

Procurada, a Polícia Civil de Santa Catarina disse que irá cumprir a todos os pedidos de diligências adicionais assim que recebê-los do Ministério Público para que a denúncia possa prosseguir para a Justiça junto com as demais provas já obtidas nas investigações. A polícia não confirmou onde está o corpo de Orelha no momento.

Um laudo da Polícia Científica, feito com base no parecer veterinário, disse que Orelha sofreu um golpe contundente na cabeça, possivelmente causado por um chute ou por um objeto como um pedaço de madeira ou uma garrafa.

"O profissional informou que não se tratava de uma lesão imediata, que esse animal havia sido agredido há cerca de dois dias com um golpe na região da cabeça, e essa lesão evoluiu e ele veio a óbito durante o atendimento", disse a delegada em vídeo. A reportagem não conseguiu contato com o veterinário responsável pelo atendimento ao animal.