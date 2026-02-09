Uma mulher de 29 anos foi internada após participar da mesma aula de natação em que a professora Juliana Faustino Bassetto passou mal e morreu na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga se a morte de uma mulher foi causada pela exposição a gases dentro do ambiente da piscina.

Mulher foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ela registrou boletim de ocorrência na internet na noite deste domingo (8).

A analista contábil participou da mesma aula de natação que Juliana no sábado ( 7). Depois da aula, ela apresentou mal-estar, seguido de dores de cabeça, vômito e diarreia.