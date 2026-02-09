O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira (9) que "não dá para ter 1,5 milhão de pessoas na [rua] Consolação", em São Paulo.

A declaração, registrada durante entrevista à GloboNews, vem no dia seguinte aos tumultos ocorridos na região da Consolação causados pelo encontro de dois megablocos durante o pré-Carnaval: o Acadêmicos do Baixo Augusta e a estreia do DJ escocês Calvin Harris, patrocinado pela Skol, marca oficial do Carnaval de São Paulo.

O governador também disse ter conversado com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre o problema e afirmou que tanto o município como a Polícia Militar "agiram muito rápido na remoção de gradis, interrupção de ruas e liberação das transversais".