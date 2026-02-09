Em um dia de tumultos por causa do desfile de dois megablocos na rua da Consolação, na região central de São Paulo, o Corpo de Bombeiros disse ter atendido 30 pessoas que passaram mal no bloco do DJ Calvin Harris.

A rua também recebeu, no domingo (8), o cortejo do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que também reúne milhares de pessoas.

Em meio a tumultos, empurra-empurra, pessoas gritando por socorro e passando mal, a Polícia Militar chegou a pedir que as pessoas evitassem a região da Consolação por volta das 16h.