A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta para os riscos de pancreatite decorrentes do uso de canetas emagrecedoras.

Emitido nesta segunda-feira (9), o alerta ocorre após a própria agência notificar seis mortes associadadas aos medicamentos antagonistas do receptor GLP-1, usados para tratar diabetes e popularizados a partir de seus benefícios no combate à obesidade.