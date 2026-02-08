40 carambolas maduras e firmes

2 xícaras (chá) de açúcar cristal

2 xícaras (chá) de água

1 rama de canela

4 cravinhos-da-índia

Há pouco tempo apresentei aqui uma receita onde a carambola marcava presença na salada de folhas, conferindo um sabor diferenciado ao tédio dos verdes. Usei frutas que encontrei em pés plantados há sete anos no condomínio onde moro e que estavam produzindo pela primeira vez. A salada fez sucesso e descobri que na zona rural a carambola é bastante usada em preparos frios, como as mangas. E aprendi com internautas a fazer uma compota com essas frutas tão bonitas e de sabor singularíssimo. Quem a provou gostou bastante, o que me levou a trazê-la para esta página. As carambolas ainda serão encontradas em seus pés ou varejões até o começo de março. Depois, só ano que vem. Quando bem acondicionado em vidros perfeitamente esterilizados e vedados, o doce dura meses na geladeira. Fica bonito, como se vê na foto. Pode servir como cobertura para cheesecakes, com impactante efeito decorativo.

A ver. Lave bem as frutas e corte as partes do cabo e as pontinhas. Depois, em rodelas de 0,5 cm. Você vai obter dezenas de estrelinhas amarelas que se tornarão cor de vinho no final do processo. Coloque-as em panela de pressão, junte o açúcar e a água e tampe. Leve ao fogo e conte 40 minutos a partir do instante em que começar a ferver. Depois desse tempo desligue a panela e a mantenha fechada por 12 horas, ou seja, de um dia para outro. Então abra e verifique a calda. Se estiver rala, volte ao fogo sem fechar a panela. Deixe por alguns minutos até a calda espessar. Sirva esse doce frio, com cream cheese, requeijão ou queijo branco. É uma ‘iguaria’, como diz uma amiga que o aprovou.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras