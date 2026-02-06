Um homem foi preso em flagrante em Pato Branco (PR) após jogar um cachorro em um córrego na manhã desta sexta-feira (6).

Vídeo mostra homem carregando cachorro e o arremessando no córrego. A Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu a denúncia após as imagens circularem nas redes sociais.

Após a repercussão, homem foi encontrado e detido. O caso foi encaminhado para registro no 3º Batalhão de Polícia Militar, que também participou das buscas.