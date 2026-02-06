06 de fevereiro de 2026
MAUS-TRATOS

Homem é preso por jogar cachorro de rua em córrego: 'Tomar banho'

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante em Pato Branco (PR) após jogar um cachorro em um córrego na manhã desta sexta-feira (6).

Vídeo mostra homem carregando cachorro e o arremessando no córrego. A Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu a denúncia após as imagens circularem nas redes sociais.

Após a repercussão, homem foi encontrado e detido. O caso foi encaminhado para registro no 3º Batalhão de Polícia Militar, que também participou das buscas.

Ele alegou que jogou cachorro no córrego para "tomar banho". A declaração foi feita pela veterinária Giovanna Alves, da Secretaria de Meio Ambiente, em entrevista à TV Celinauta.

Homem tem histórico de agressão grave contra animais. Segundo a prefeitura, "o indivíduo detido já possui antecedentes por abusos, inclusive de abuso sexual contra animais".

Animal foi resgatado, diz a polícia. Não foram fornecidos mais detalhes sobre possível adoção ou recolhimento para um local de resgates.

