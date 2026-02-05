As Crias do Terrão deitaram e rolaram na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Capivariano, na noite desta quinta-feira (05), na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Os garotos Dieguinho, Gui Negão e Kayke marcaram os gols da vitória corintiana. Todos os lances aconteceram na segunda etapa.

O Corinthians atuou com basicamente todo o time reserva. Dorival Júnior optou por poupar os jogadores que levantaram a taça de campeão da Supercopa do Brasil, no último domingo. Apenas Matheus Bidu e Memphis Depay entraram na equipe no 2º tempo.