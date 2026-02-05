06 de fevereiro de 2026
PAULISTÃO

Crias do Terrão dão show em vitória do Timão sobre o Capivariano

Por Fábio Lázaro e Livia Camillo | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min

Reprodução/X/@Corinthians
Selfie das Crias do Terrão que foram os autores dos três gols da noite
Selfie das Crias do Terrão que foram os autores dos três gols da noite

As Crias do Terrão deitaram e rolaram na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Capivariano, na noite desta quinta-feira (05), na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Os garotos Dieguinho, Gui Negão e Kayke marcaram os gols da vitória corintiana. Todos os lances aconteceram na segunda etapa.

O Corinthians atuou com basicamente todo o time reserva. Dorival Júnior optou por poupar os jogadores que levantaram a taça de campeão da Supercopa do Brasil, no último domingo. Apenas Matheus Bidu e Memphis Depay entraram na equipe no 2º tempo.

O resultado deixa o Corinthians em uma situação muito confortável, na 4ª colocação da tabela estadual, com 11 pontos somados. O Capivariano caiu três posições, na 12ª, com 7 somados.

O Corinthians terá um Dérbi pela frente, no domingo, às 20h30, na Neo Química Arena. Mais cedo, o Capivariano receberá o Mirassol, às 18h30, no estádio Carlos Colnaghi.

Terrão faz a diferença na arena

Os jovens do elenco comandaram a vitória na Neo Química Arena com uma atuação ofensiva desde o início. Matheus Pereira e Gui Negão ditaram o ritmo, mantendo o Corinthians perigoso mesmo com a escalação reserva.

O Capivariano equilibrou o jogo após as saídas de Kaio César e Hugo, ambos lesionados. A equipe do interior chegou a marcar em falta cobrada por Carlos Eduardo, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento.

O placar foi aberto após construção coletiva iniciada por Rodrigo Garro e Matheus Bidu. A bola chegou para Dieguinho, que finalizou com precisão no ângulo para colocar o Corinthians em vantagem.

O segundo gol surgiu em nova jogada de Dieguinho, que cruzou com qualidade pela direita. Gui Negão se impôs fisicamente dentro da área e cabeceou com força para ampliar o marcador.

Kayke fechou a conta com um golaço, após tabelar com Memphis Depay pelo setor esquerdo. O jovem da base bateu colocado, acertando um chute com curva sem chances de defesa para o goleiro adversário.

Duas baixas na primeira etapa

Kaio César, uma das novidades do elenco para esta temporada, sentiu dores na coxa direita logo aos 10 minutos de jogo. O atacante precisou ser substituído por Dieguinho após tentar permanecer em campo sem sucesso. Visivelmente frustrado, o jogador iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas logo após deixar o gramado.

O lateral Hugo foi a segunda baixa médica do Corinthians ainda na etapa inicial. Após uma dividida aos 36 minutos, o jogador sentiu o joelho direito e solicitou atendimento imediato no gramado. Sem condições de continuar na partida, o atleta precisou ser substituído por Matheus Bidu.

Corinthians
Felipe Longo; Pedro Milans; João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo (Matheus Bidu); Charles, Matheus Pereira e Rodrigo Garro (Memphis); Kaio César (Dieguinho), Gui Negão (Pedro Raul) e Vitinho (Kayke). Técnico: Dorival Júnior

Capivariano
Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Leomar e Leonan; Bruno Silva (Vinicius Guedes), Octávio (Matheus Guilherme) e Carlos Eduardo (Cassinho); Mike (Thiaguinho), Rodolfo (Vinicius Popó) e Felipe Azevedo. Técnico: Élio Sizenando

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 28.885 pessoas
Renda bruta: R$ 1.641.966,00
Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima
VAR: Douglas Marques das Flores
Cartões amarelos: Bidu (Corinthians); Guilherme Nogueira, Wendel Leomar e Octávio (Capivariano)
Gols: Dieguinho, COR (9'/2ºT); Gui Negão, COR (19'/2ºT); Kayke 33'/2ºT

