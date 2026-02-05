Cristiano Ronaldo completou 41 anos nesta quinta-feira (5) e encara uma crise no Al Nassr, que pode, inclusive, resultar na sua despedida do futebol saudita.

O português não foi relacionado contra o Al Riyadh e estaria insatisfeito com a falta de aporte pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), segundo o jornal português A Bola.

Cristiano acredita que o fundo saudita estaria priorizando outros clubes, como o Al Hilal, que anunciou Karim Benzema e lidera os gastos do mercado da bola na Arábia Saudita.