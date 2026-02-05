A CBF divulgou nesta quarta-feira (04) as cotas de premiação da Copa do Brasil 2026. Os times da Série A podem embolsar até R$ 96 milhões.

A entidade distribuirá cerca de R$ 500 mil reais em premiação ao longo das nove "fases" da competição, que tem novo formato em 2026.

A fatia destinada aos finalistas aumentou em aproximadamente R$ 2 milhões em relação ao ano passado. Em 2025, o vice recebeu R$ 33 milhões, e o campeão, R$ 77,1 milhões. Este ano, os valores são de R$ 34 milhões e R$ 78 milhões, respectivamente.