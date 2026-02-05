O Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro aprovou uma importante mudança no formato da disputa para a edição deste ano. Agora, duas das quatro vagas que dão acesso à elite nacional serão definidas após a disputa de playoffs.

Serão dois mata-matas, envolvendo as equipes que ficarem da terceira à sexta colocação após a disputa das 38 rodadas. No novo formato, o terceiro colocado vai enfrentar o sexto, e o quarto terá um confronto com o quinto colocado. Os vencedores de cada duelo, em jogos de ida e volta, ficam com o acesso.

Também ficou definido após o encontro dos clubes que disputam o certame que a Série B não vai parar durante a disputa da Copa do Mundo, de 11 de junho a 19 de julho deste ano.