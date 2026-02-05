O Palmeiras entrou em contato com o Botafogo demonstrando interesse na contratação do meio-campista Danilo, mas ouviu de John Textor, sócio majoritário da SAF do clube, que o jogador não será vendido.

Após o contato do Palmeiras, Textor enviou uma carta ao clube paulista comunicando que o atleta não está à venda.

A reportagem apurou que a carta foi muito respeitosa, com elogios à presidente Leila Pereira, mas informando que o Botafogo não tem intenção de negociá-lo com o Palmeiras. Os mandatários trocaram farpas quando as equipes rivalizaram em 2024.