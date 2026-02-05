O rompimento de uma adutora da Cedae alagou ruas e destruiu casas no bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (5), deixando famílias desalojadas.

Vídeos gravados por moradores mostram a força da água invadindo imóveis, arrastando estruturas e espalhando entulho pelas ruas. Telhados e paredes desabaram, e muitos moradores precisaram sair às pressas de casa diante do avanço da água.

Segundo a Cedae, o vazamento ocorreu em uma tubulação localizada no interior da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Guandu, operada pela estatal. Por causa do rompimento, o tratamento de água do sistema Guandu foi reduzido para 50% da capacidade no início da tarde.