O atestado de óbito da corretora de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43, aponta que ela morreu em decorrência de tiro na cabeça. O corpo dela foi liberado pela Polícia Técnico Científica de Goiás na terça-feira (3). O velório seria em Uberlândia (MG).

Segundo documento, o disparou causou traumatismo cranioencefálico em Daiane, o que resultou em sua morte.

A vítima estava desaparecida havia 40 dias e seus restos mortais foram localizados em 28 de janeiro, em avançado estado de decomposição, o que fez com que a única matriz disponível para a extração de DNA fossem os dentes.