O Brasil chega para os Jogos de Inverno Milão-Cortina com recorde de atletas e números que chamam a atenção. A delegação verde e amarela tem, ao todo, 60 integrantes, sendo 14 atletas (e um reserva) em cinco modalidades. É um aumento de 40% em relação à edição de Pequim, em 2022, quando o país foi representado por 10 atletas.

As bagagens despachadas superam três toneladas, com 115 kg só de equipamentos médicos e esportivos, enquanto os uniformes somam 4.036 peças dos dois fornecedores oficiais: Moncler, para os desfiles de abertura e encerramento e o material do esqui alpino, e adidas, que vestirá a delegação e todas as demais modalidades. Combinadas, são 2,6 toneladas de roupas.

"Haverá uma equipe de suporte em cada uma das bases para dar apoio constante, resolver os problemas que acontecerem. Temos ouvido que as estradas não estão nas melhores condições porque tem nevado bastante, então isso vai agregar um fator de complexidade. Começamos lá atrás e tudo foi feito com muito carinho. Chegamos na Itália há alguns dias e já passamos pela fase de trabalhar intensamente para montar todas as malas de cada um dos atletas", disse Joyce Ardies, Gerente de Jogos Internacionais do COB.