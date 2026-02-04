Kaká aposta, principalmente, no trabalho de Carlo Ancelotti. O ex-meia foi jogador do treinador no Milan e no Real Madrid, onde conquistaram um bicampeonato da Champions League (2006-2007 e 2013-2014).

Campeão do mundo com o Brasil, em 2002, Kaká está otimista de que a seleção brasileira poderá buscar o hexa este ano.

"Nesse mundo das fragrâncias eu acho que sim (cheiro de hexa). Sou bem otimista em relação à seleção brasileira pelo talento que nós temos, pelo grande treinador que é o Ancelotti, pela experiência que eu tenho de ter sido treinado por ele, saber a capacidade que ele tem de montar um grupo forte. Eu estou realmente confiante e acho que o Brasil vai chegar como favorito, bem para a Copa. E aí, na Copa, são detalhes e uma infinidade de possibilidades, mas com certeza o brasil vai estar entre as favoritas", disse ele.

Kaká afirmou que viveu o auge da carreira com Ancelotti, no Milan. Para ele, o treinador italiano conseguiu extrair seu melhor.

"Difícil citar apenas um episódio. Foram seis anos dele como meu treinador. Foi mais o contexto. Carlo foi quando eu tive a melhor performance da minha carreira, que foi entre 2006, 2007. Um treinador que conseguiu extrair o melhor do meu momento. Todo esse contexto de conviver com ele, ver como trabalhava, um treinador vencedor... Tudo isso, para mim, foi bem especial", falou o ex-jogador.

