O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira (4) um plano bilionário para estruturar centros urbanos nos arredores de estações ferroviárias entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas.

O projeto Novas Centralidades prevê a construção de 23 mil unidades habitacionais próximas a atuais e futuras paradas de linhas do metrô e da CPTM na capital paulista, além de integrar na proposta o eixo norte do TIC (Trem Intercidades), primeira ligação rápida sobre trilhos do país prevista para ser concluída em 2031.

Uma centralidade urbana é uma área com ampla infraestrutura de serviços públicos e privados, além de oferta de emprego e renda. A ideia é que essa autonomia local reduza a necessidade de deslocamento dos seus habitantes.