Principal revelação do vôlei brasileiro nos últimos anos, o ponteiro Darlan Souza, 23, está tendo sua primeira experiência atuando em uma liga estrangeira.

Após uma passagem bem-sucedida de seis anos pelo Sesi Bauru, em que conquistou o título da Copa Libertadores (2020) e da Superliga (2023/24), o atleta carioca foi contratado em junho do ano passado pela equipe italiana Rana Verona.

A estreia na tradicional liga do país europeu foi com o pé direito, no fim de outubro, quando Darlan anotou 15 pontos e ajudou seu time a vencer a primeira partida da temporada 2025/26 contra o Bluenergy Piacenza, do companheiro de seleção Lukas Bergmann.