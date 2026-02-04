Endrick brilhou mais uma vez pelo Lyon, marcou um golaço e foi importante na vitória por 2 a 0 contra o modesto Laval, da 2ª divisão, pelas oitavas de final da Copa da França. No Groupama Stadium, os donos da casa sofreram mais que o esperado, mas o brasileiro apareceu na reta final e abriu o placar. Já nos acréscimos, Afonso Moreira ampliou.

Endrick foi titular e foi um dos que mais tentou pelo Lyon. Antes do gol, ele teve uma boa chance ao passar por dois marcadores e chutar de bico para defesa do goleiro. Já o Laval surpreendeu e teve as melhores oportunidades durante o jogo, exigindo boas defesas do goleiro Descamps.

O adversário do Lyon nas quartas de final será decidido por sorteio. As quartas estão marcadas para acontecer na semana do dia 4 de março, também em jogo único.