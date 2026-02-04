Um empresário foi alvo de uma tentativa de assassinato motivada por uma dívida de R$ 1,5 milhão, em Itaberaí, na região noroeste de Goiás.

Casa do empresário foi alvo de ataques com granada lançada por drones. Os ataques foram realizados entre os dias 15 e 17 de janeiro, mas o caso só foi divulgado agora pela Polícia Civil de Goiás.

Primeiro ataque foi realizado em 15 de janeiro. Na ocasião, a granada ficou presa a algum objeto e não explodiu.