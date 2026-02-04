Álex Saab, ex-ministro da Indústria da Venezuela e "testa de ferro" do presidente deposto Nicolás Maduro, foi preso hoje em uma operação conjunta da Venezuela com os Estados Unidos.

Saab foi preso e levado para os Estados Unidos. A informação foi repassada por uma autoridade americana à agência de notícias Reuters. Não está claro sob quais acusações Saab foi detido.

A informação foi publicada primeiramente pela Rádio Caracol, da Colômbia, que também aponta um empresário preso. Além de Saab, que é colombiano, a operação também mirou Raúl Gorrín, empresário venezuelano próximo a Maduro. A informação também não foi confirmada oficialmente até o momento.