A plataforma de jornalismo Meio e o Instituto Ideia divulgaram nesta quarta-feira (4) a nova pesquisa sobre as intenções de voto para a Presidência da República nas eleições de 2026. O levantamento traz um cenário espontâneo e nove cenários estimulados de primeiro turno, além de simulações de segundo turno, rejeição dos candidatos e dados metodológicos.
Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde sem receber uma lista prévia de nomes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga e é seguido por Flávio Bolsonaro (PL), que apresentou o maior crescimento em relação ao levantamento anterior. O estudo também indica dificuldades do centro-direita em se consolidar como alternativa competitiva ao eleitor antipetista. Nas simulações de segundo turno, Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Lula tem mais menções na pesquisa espontânea
Lula (PT): 33%
Flávio Bolsonaro (PL): 16,3%
Jair Bolsonaro* (PL): 8%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 4,5%
Michelle Bolsonaro (PL): 4,3%
Ciro Gomes (PSDB): 2,5%
Ratinho Junior (PSD): 2%
Romeu Zema (Novo): 1,9%
Ronaldo Caiado (PSD): 1,5%
Eduardo Bolsonaro (PL): 0,5%
Fernando Haddad: 0,3%
Renan Santos (Missão): 0,2%
Outros: 0,4%
Ninguém/Branco/Nulo: 2,6%
Não sabe: 22,2%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Lula e Flávio têm mais menções em cenário da pesquisa estimulada com Ratinho Jr.
Lula (PT): 39,5%
Flávio Bolsonaro (PL): 32%
Ratinho Junior (PSD): 8,8%
Romeu Zema (Novo): 3%
Renan Santos (Missão): 0,7%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 5%
Não sabe: 10,5%
Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico em cenário com Zema e Leite
Lula (PT): 38,7%
Flávio Bolsonaro (PL): 35,3%
Romeu Zema (Novo): 5,1%
Eduardo Leite (PSD): 3,4%
Renan Santos (Missão): 0,7%
Aldo Rebelo (DC): 0,7%
Ninguém/Branco/Nulo: 5,5%
Não sabe: 10,5%
Lula lidera no cenário 3 da pesquisa estimulada
Lula (PT): 39,5%
Flávio Bolsonaro (PL): 33%
Romeu Zema (Novo): 6%
Ronaldo Caiado (PSD): 5,1%
Renan Santos (Missão): 0,7%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%
Não sabe: 9,5%
Simulação de disputa entre Lula, Michelle e Ratinho Jr.
Lula (PT): 39,5%
Michelle Bolsonaro (PL): 32,7%
Ratinho Junior (PSD): 8%
Romeu Zema (Novo): 5,5%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Renan Santos (Missão): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%
Não sabe: 8,3%
Lula e Michelle têm mais menções em cenário sem Ratinho Jr.
Lula (PT): 38,5%
Michelle Bolsonaro (PL): 33%
Romeu Zema (Novo): 6,5%
Eduardo Leite (PSD): 4,4%
Renan Santos (Missão): 0,9%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%
Não sabe: 10,5%
Lula à frente no cenário 6 estimulado
Lula (PT): 39,5%
Michelle Bolsonaro (PL): 32%
Romeu Zema (Novo): 6,5%
Ronaldo Caiado (PSD): 6,1%
Renan Santos (Missão): 0,7%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%
Não sabe: 9,4%
Lula e Tarcísio têm empate técnico
Lula (PT): 40%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%
Romeu Zema (Novo): 6,5%
Renan Santos (Missão): 1%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 6%
Não sabe: 11%
Haddad e Flávio Bolsonaro também têm empate técnico nas menções de voto
Fernando Haddad (PT): 36,2%
Flávio Bolsonaro (PL): 34,5%
Ratinho Junior (PSD): 7,9%
Romeu Zema (Novo): 5,5%
Renan Santos (Missão): 1,2%
Aldo Rebelo (DC): 0,5%
Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%
Não sabe: 9,5%
Disputa entre Haddad e Tarcísio também fica em empate técnico
Fernando Haddad (PT): 36,4%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36%
Romeu Zema (Novo): 6%
Renan Santos (Missão): 1,7%
Aldo Rebelo (DC): 0,7%
Ninguém/Branco/Nulo: 6,9%
Não sabe: 12,3%
Pesquisa para presidente simulou disputa de segundo turno
A pesquisa para presidente apresentou nove cenários de segundo turno testando a opção de voto entre Lula (PT) e outros candidatos e outros três cenários testando Fernando Haddad (PT) e outros candidatos.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula (PT): 45,8%
Flávio Bolsonaro (PL): 41,1%
Branco/Nulo: 7,4%
Não sabe: 5,7%
Lula x Tarcísio de Freitas
Lula (PT): 44,7%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42,2%
Branco/Nulo: 8,2%
Não sabe: 4,9%
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula (PT): 45%
Michelle Bolsonaro (PL): 40,7%
Branco/Nulo: 7,6%
Não sabe: 6,7%
Lula x Romeu Zema
Lula (PT): 45%
Romeu Zema (Novo): 34,5%
Branco/Nulo: 12%
Não sabe: 8,5%
Lula x Ratinho Junior
Lula (PT): 45%
Ratinho Junior (PSD): 38%
Branco/Nulo: 9,5%
Não sabe: 7,5%
Lula x Eduardo Leite
Lula (PT): 45,4%
Eduardo Leite (PSD): 21%
Branco/Nulo: 24,1%
Não sabe: 9,5%
Lula x Ronaldo Caiado
Lula (PT): 45%
Ronaldo Caiado (PSD): 34%
Branco/Nulo: 14%
Não sabe: 7%
Lula x Renan Santos
Lula (PT): 45,5%
Renan Santos (Missão): 26%
Branco/Nulo: 21%
Não sabe: 7,5%
Lula x Aldo Rebelo
Lula (PT): 45,5%
Aldo Rebelo (DC): 20%
Branco/Nulo: 25,9%
Não sabe: 9,1%
Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro
Fernando Haddad (PT): 41,8%
Flávio Bolsonaro (PL): 40%
Branco/Nulo: 10%
Não sabe: 8,2%
Fernando Haddad x Ratinho Junior
Fernando Haddad (PT): 42%
Ratinho Junior (PSD): 39%
Branco/Nulo: 9%
Não sabe: 10%
Fernando Haddad x Tarcísio de Freitas
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44,5%
Fernando Haddad (PT): 40,5%
Branco/Nulo: 6%
Não sabe: 8,9%
Pesquisa de rejeição para presidente da República
Na pesquisa para presidente, a Meio/Ideia perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.
Lula (PT): 44%
Flávio Bolsonaro (PL): 34%
Fernando Haddad (PT): 30%
Michelle Bolsonaro (PL): 29,4%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%
Ronaldo Caiado (PSD): 14%
Romeu Zema (Novo): 13,3%
Ratinho Junior (PSD): 13%
Eduardo Leite (PSD): 11,1%
Aldo Rebelo (DC): 10%
Renan Santos (Missão): 9,3%
Não rejeita ninguém: 2,5%
Não sabe: 9,4%
Metodologia da pesquisa a presidente da República:
O Instituto Ideia ouviu 1.500 eleitores entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026. A pesquisa foi encomendada pelo Canal Meio S.A. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.