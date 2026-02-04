A plataforma de jornalismo Meio e o Instituto Ideia divulgaram nesta quarta-feira (4) a nova pesquisa sobre as intenções de voto para a Presidência da República nas eleições de 2026. O levantamento traz um cenário espontâneo e nove cenários estimulados de primeiro turno, além de simulações de segundo turno, rejeição dos candidatos e dados metodológicos.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde sem receber uma lista prévia de nomes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga e é seguido por Flávio Bolsonaro (PL), que apresentou o maior crescimento em relação ao levantamento anterior. O estudo também indica dificuldades do centro-direita em se consolidar como alternativa competitiva ao eleitor antipetista. Nas simulações de segundo turno, Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Lula tem mais menções na pesquisa espontânea

Lula (PT): 33%

Flávio Bolsonaro (PL): 16,3%

Jair Bolsonaro* (PL): 8%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 4,5%

Michelle Bolsonaro (PL): 4,3%

Ciro Gomes (PSDB): 2,5%

Ratinho Junior (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,5%

Eduardo Bolsonaro (PL): 0,5%

Fernando Haddad: 0,3%

Renan Santos (Missão): 0,2%

Outros: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,6%

Não sabe: 22,2%