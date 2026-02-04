Três pessoas morreram após um acidente com um ônibus comercial na madrugada desta quarta-feira (4) em Santa Catarina.

Veículo levava 24 passageiros e um motorista quando caiu de um barranco na BR-470. O acidente aconteceu às 2h19 em uma área de curvas da pista em Agronômica, a 200 km de Florianópolis.

Alguns passageiros ficaram presos às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros. Bombeiros militares e voluntários foram até o local para prestar socorro às vítimas.