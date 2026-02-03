NBA
Jogo das Celebridades terá Cafu, herói da Marvel e Antetokounmpo
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Com o pentacampeão Cafu, a NBA anunciou nesta terça-feira (3) os participantes do Jogo das Celebridades, que acontece no dia 13 de fevereiro, às 21h (de Brasília), no Kia Forum, em Inglewood, Califórnia (EUA). O grupo de K-pop CORTIS se apresentará no show do intervalo.
Quem vai jogar
- Adrien Nuñez (cantor)
- Amon-Ra St. Brown (wide receiver All-Pro da NFL)
- Andre De Grasse (velocista sete vezes medalhista olímpico)
- Badshah (rapper indiano)
- Cafu (bicampeão da Copa do Mundo)
- Cody Jones (criador e cofundador do Dude Perfect, empresa de entretenimento)
- Dylan Wang (cantor chinês)
- GloRilla (rapper)
- Jason 'White Chocolate' Williams (campeão da NBA)
- Jenna Bandy (criadora de conteúdo)
- Jeremy Lin (campeão da NBA)
- Keegan-Michael Key (ator, roteirista e produtor)
- Keenan Allen (seis vezes Pro Bowler da NFL e jogador do Los Angeles Chargers)
- Mat Ishbia (chairman do Phoenix Suns)
- Mustard (DJ e produtor)
- Nicolas Vansteenberghe (destaque de "Love Island")
- Rick Schnall (co-chairman do Charlotte Hornets)
- Rome Flynn (ator vencedor do Emmy e atual MVP do Celebrity Game)
- Simu Liu (ator de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e do futuro "Avengers: Doomsday")
- Tacko Fall (ex-jogador da NBA)
- Taylor Frankie Paul (a estrela do programa "The Bachelorette", da ABC, e de "The Secret Lives of Mormon Wives", do Hulu)
- Shams Charania (insider sênior da NBA na ESPN)
Treinadores
Giannis Antetokounmpo será um dos técnicos, ao lado de seus irmãos Thanasis e Alex Antetokounmpo. Os outros comandantes serão Mookie Betts, quatro vezes campeão da World Series, Lethal Shooter, treinador de arremessos da NBA, Anthony Anderson, ator e comediante vencedor do Emmy, John C. Reilly, ator, e Chris Brickley, um dos principais treinadores de desenvolvimento de jogadores da NBA.