03 de fevereiro de 2026
NBA

Jogo das Celebridades terá Cafu, herói da Marvel e Antetokounmpo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/X/@officialcafu
O pentacampeão Cafu participa do Jogo das Celebridades
O pentacampeão Cafu participa do Jogo das Celebridades

Com o pentacampeão Cafu, a NBA anunciou nesta terça-feira (3) os participantes do Jogo das Celebridades, que acontece no dia 13 de fevereiro, às 21h (de Brasília), no Kia Forum, em Inglewood, Califórnia (EUA). O grupo de K-pop CORTIS se apresentará no show do intervalo.

Quem vai jogar

  • Adrien Nuñez (cantor)
  • Amon-Ra St. Brown (wide receiver All-Pro da NFL)
  • Andre De Grasse (velocista sete vezes medalhista olímpico)
  • Badshah (rapper indiano)
  • Cafu (bicampeão da Copa do Mundo)
  • Cody Jones (criador e cofundador do Dude Perfect, empresa de entretenimento)
  • Dylan Wang (cantor chinês)
  • GloRilla (rapper)
  • Jason 'White Chocolate' Williams (campeão da NBA)
  • Jenna Bandy (criadora de conteúdo)
  • Jeremy Lin (campeão da NBA)
  • Keegan-Michael Key (ator, roteirista e produtor)
  • Keenan Allen (seis vezes Pro Bowler da NFL e jogador do Los Angeles Chargers)
  • Mat Ishbia (chairman do Phoenix Suns)
  • Mustard (DJ e produtor)
  • Nicolas Vansteenberghe (destaque de "Love Island")
  • Rick Schnall (co-chairman do Charlotte Hornets)
  • Rome Flynn (ator vencedor do Emmy e atual MVP do Celebrity Game)
  • Simu Liu (ator de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e do futuro "Avengers: Doomsday")
  • Tacko Fall (ex-jogador da NBA)
  • Taylor Frankie Paul (a estrela do programa "The Bachelorette", da ABC, e de "The Secret Lives of Mormon Wives", do Hulu)
  • Shams Charania (insider sênior da NBA na ESPN)

Treinadores

Giannis Antetokounmpo será um dos técnicos, ao lado de seus irmãos Thanasis e Alex Antetokounmpo. Os outros comandantes serão Mookie Betts, quatro vezes campeão da World Series, Lethal Shooter, treinador de arremessos da NBA, Anthony Anderson, ator e comediante vencedor do Emmy, John C. Reilly, ator, e Chris Brickley, um dos principais treinadores de desenvolvimento de jogadores da NBA.

