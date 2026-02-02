O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (2) a rescisão do contrato que mantinha com o grupo Fictor, que atuava como o principal patrocinador do clube desde o ano passado.

Segundo o clube, pesaram na decisão o inadimplemento contratual da Fictor e o pedido de recuperação judicial da companhia com uma dívida que supera os R$ 4,2 bilhões. Ao Palmeiras, o grupo deve R$ 2,6 milhões só na recuperação.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa a rescisão do contrato de patrocínio com a Fictor, em razão de inadimplemento contratual e do pedido de recuperação judicial realizado pelo grupo, conforme previsto no acordo pactuado entre as partes em março de 2025. O clube estuda as providências legais cabíveis para o recebimento dos valores devidos pela Fictor", disse o clube em comunicado.