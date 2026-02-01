Uma viatura da Polícia Militar do Amazonas atropelou e matou dois cachorros, na manhã deste domingo (01), no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Os agentes envolvidos no caso foram afastados pela corporação.

Ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a viatura passa e atropela dois cães que estavam na rua Guaratinga. Outros animais que estavam na via conseguiram escapar.

Depois de atropelar os animais, os militares foram embora sem prestar socorro. Os donos dos cachorros acionaram a polícia e registraram boletim de ocorrência depois de retirar os corpos da via.