Um adolescente morreu e outro ficou ferido na madrugada deste domingo (01) durante uma briga em um evento em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, os dois adolescentes se envolveram em uma confusão durante o Show Verão 2026, no centro da cidade. Neste sábado (31), a atração do evento foi o cantor de arrocha Natanzinho Lima.

Testemunhas relataram que as vítimas teriam se desentendido com dois homens ainda não identificados. Esses homens atiraram nos adolescentes.