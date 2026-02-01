Uma menina de 10 anos morreu após o carro no qual ela estava com o pai ser baleado mais de sete vezes em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Pai da criança teria se desentendido com um membro de facção da região, que atirou diversas vezes contra o veículo. O caso aconteceu na comunidade de Gogó da Ema, no bairro de Bom Pastor, na noite deste sábado (31).

A criança foi levada ao hospital, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. Ela foi identificada pela Polícia Civil como Sophia Loren Soares.