Sete pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na rodovia Castello Branco, em Itu (SP), na manhã deste sábado (31).

Ônibus que levava 30 pessoas bateu na traseira do caminhão, que carregava tijolos. O acidente aconteceu às 4h30, segundo a Artesp, que fiscaliza as rodovias do estado.

Porta do ônibus ficou destruída e a maioria dos passageiros conseguiu sair do veículo pela janela de emergência. Quatro pessoas que tiveram ferimentos leves precisaram de atendimento médico, segundo o Corpo de Bombeiros.