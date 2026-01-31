A Polícia Civil afirmou neste sábado (31) que um dos adolescentes que teve a imagem divulgada como suspeito no caso dos maus-tratos ao cão Orelha, em Santa Catarina, passou a ser tratado como testemunha.

O jovem que agora é testemunha não aparece nas imagens analisadas pelos investigadores, o que, segundo a investigação corrobora a versão da família. Parentes haviam entregado à polícia provas de que ele não estava na Praia Brava no momento do crime. Ele também negou à polícia a participação.

Os investigadores afirmam que ainda falta colher o depoimento de um dos adolescentes suspeitos. Os nomes não são divulgados. A reportagem não conseguiu localizar as defesas e a Polícia Civil não informou quem são os advogados que os representam.